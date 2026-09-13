Eminönü'nde okul alışverişinde son gün: esnaf 'Fiyatlarda ciddi bir düşüş var' dedi

Okul alışverişini son güne bırakan veliler, 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasına bir gün kala Eminönü Tahtakale Çarşısı'nı tercih etti. Veliler ve öğrenciler 13 Eylül sabahı erken saatlerde Eminönü'ndeki kırtasiyelerde alışveriş yaparak eksiklerini tamamladı.

Ellerindeki listelerle kırtasiyeleri gezen aileler fiyat karşılaştırması da yaptı; çanta, su matarası, beslenme çantası, defter ve kalem aldı. Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılıyor.

Kırtasiye esnafı, fiyatların geçen yıla göre daha düşük olmasına rağmen satışların da geçen yıla oranla yaklaşık yarı yarıya düştüğünü belirtti.

Üç kızına alışveriş yapan Topraktepe: 'Fiyatlar gayet normal'

Çocuklarıyla beraber kırtasiye alışverişine gelen Ulvi Topraktepe'nin üç kızından biri 3'üncü sınıfa geçti; diğer ikisi anaokuluna ve kreşe gidiyor. Topraktepe, her birinin ayrı ayrı talepleri olduğunu, 3'üncü sınıfa geçen kızının talepleri daha ağırlıklı olduğu için ona daha fazla ürün aldıklarını, kreşe giden çocuğu için ise ekstradan çok daha fazla şey istendiğini anlattı.

Fiyatları normal bulduğunu söyleyen Topraktepe, "İnsanların konuşmalarından duyduğum kadarıyla çoğu kişi pahalı diyor ama bence gayet normal. Geçen sene daha fazlaydı. Geçen sene 4 bin liraya aldığım şeyleri bu sene 2 bin, 2 bin 800 liralara aldım her birisi için. Bunu üç ile çarparsak rakam tabii ki değişiyor" dedi.

Çocuklarının kırtasiye eksiklerini Tahtakale'de tamamlamaya gelen Doğan Kılıçoğlu'nun çocuklarından biri 2'nci, diğeri 5'inci sınıfa başladı. Bulundukları noktada piyasanın biraz daha uygun olduğunu, çevrede daha pahalı yerlerin de bulunduğunu söyleyen Kılıçoğlu, "Başka yerde 15 bin liraya mal ettik alışverişi fakat burada hemen hemen yarı yarıya fark var. Esnaf ve toptancı dükkanları bayağı uygun olduğundan dolayı fiyatlar makul geliyor" dedi.

Esnaf satışlardaki düşüşü zincir marketlere bağladı

Kırtasiye esnafı Yağız Revaha Aslan, satış oranlarının geçmişe kıyasla çok düşük olduğunu söyledi. "Özellikle geçen seneye ve bir önceki seneye oranladığımızda yarı yarıya bir düşüş olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Temel sebebi zincir marketler" diyen Aslan, bu marketlerin sürekli reklam yaptığını, ismini vermek istemediği bazı firmaların bazı ürünlerin fiyatını çok uygun tuttuğunu ancak diğer ürünlerde ortalamayı yakaladıklarını, kimsenin fiyat araştırmadığını, alışverişini internet üzerinden ya da zincir marketlerden halledip çıktığını anlattı.

Aslan, fiyatlara ilişkin şunları söyledi: "Geçen seneye göre fiyatlarda ciddi bir düşüş var. Bugün toptan olarak baktığımızda, biz toptancı firmasıyız, yüzde 30 ile 40 arasında düşüş fiyatlarını görebiliyoruz. Büyük markalarda özellikle bu durum ciddi bir şekilde gözüküyor."