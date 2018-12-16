Eminönü'nde 'haram kuyruğu' uzadıkça uzuyor

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişine günler kala Eminönü'ndeki bilet gişesinin önündeki haram kuyruğu dün olduğu gibi bugün de yüzlerce metreye ulaştı.

"Haram yasaklansın"

Birçok kesiminden gelen “haram yasaklansın” talebi ciddiye bile alınmazken, söz konusu biletlerin satışına devam ediliyor.

"Umutlarınızı Talih(!) kuşuna bağlamayın"

Yıllar önce büyük ikramiye kazanan piyango tiryakileri bugün ya ayakkabı boyacılığı yapıyor, ya da emekli maaşlarıyla geçim mücadelesi veriyor.

Talih(!) kuşunun mutluluk getirmediği büyük ikramiye sahipleri bilet alacaklara sesleniyor: Umutlarınızı piyangoya bağlamayın.