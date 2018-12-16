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Eminönü'nde 'haram kuyruğu' uzadıkça uzuyor

'Milli' adı altında devlet eliyle haramın yaygınlaştırıldığı yılbaşı piyangosunda daha şimdiden Eminönü'nde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu.

16 Aralık 2018 Pazar 16:35
Eminönü'nde 'haram kuyruğu' uzadıkça uzuyor

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişine günler kala Eminönü'ndeki bilet gişesinin önündeki haram kuyruğu dün olduğu gibi bugün de yüzlerce metreye ulaştı.

"Haram yasaklansın"

Birçok kesiminden gelen “haram yasaklansın” talebi ciddiye bile alınmazken, söz konusu biletlerin satışına devam ediliyor.

"Umutlarınızı Talih(!) kuşuna bağlamayın"

Yıllar önce büyük ikramiye kazanan piyango tiryakileri bugün ya ayakkabı boyacılığı yapıyor, ya da emekli maaşlarıyla geçim mücadelesi veriyor.

Talih(!) kuşunun mutluluk getirmediği büyük ikramiye sahipleri bilet alacaklara sesleniyor: Umutlarınızı piyangoya bağlamayın.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:37
  1. eminönü
  2. bilet
  3. milli piyanog bileti
  4. Milli Piyango

YORUM YAZ

  • HaticeHatice18 dk önce
    Milli piyango iddia spor toto faiz yasaklanmali ve kaldirilmali aslinda tayyip bey faizin kaldirilmasini istiyor ama uluslararasi sebeke kurmuslar merkez bankasi bile ingilizler tarafindan kurulmus faiz insin isteniyor ama indirmiyor daha da cikti ve paralarin bereketi kalmiyor butun bunlarin caresi ne ki
  • Recep BilirRecep Bilir20 dk önce
    Haramilerin sistemi bu mudur?
  • Ev sahibi Ev sahibi 24 dk önce
    Büyük ikramiye Cehennem :(
  • Ozcyr54Ozcyr5432 dk önce
    Ahirette herkes inandığının karşılığını gorecek

Günün Özeti

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