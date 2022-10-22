Eminevim'in yeni reklam filmi yayınlandı

Tasarruf finansman firması Eminevim, yeni reklam kampanyasını yayınladı. Reklam filminde bu kez Araç Finansmanı kampanyasını tanıtan firma, reklam yüzü Engin Altan Düzyatan’la ikinci kez izleyicinin karşısına çıkıyor.

Enflasyon korumalı ürün

Düzyatan, izleyiciye araba, motosiklet veya karavan hayaline ulaşma yolunun Eminevim’den geçtiğini aktarıyor. Faiz, uzayan vadeler ve yüklü taksitler olmadan da araba, motosiklet veya karavan alabilmenin mümkün olduğunu anlatıyor. Reklam filminde aynı zamanda Eminevim’in enflasyon korumalı yeni tasarruf finansman ürünü tanıtılıyor. Alaaddin imzasıyla Hacıyatmaz prodüksiyonluğunda çekilen reklam filminin yönetmen koltuğunda deneyimli isim Burcu Matur oturuyor.

En iyi deneyimi sunuyor

Tam zamanında teslimat ilkesiyle bugüne kadar 220 bini aşkın ailenin ev, araba ve iş yeri finansman teslimatını gerçekleştiren Eminevim, ülke genelindeki 118 şubesiyle müşterilerine en iyi deneyimi sunmaya ve yeni projelerle tasarruf finansını büyütmeye devam ediyor.