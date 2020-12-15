Eminevim'in 2021 hedefi 200 bininci teslimat

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, "Türkiye'de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim olarak gelecek yıl yüzde 27 büyüme ve 200 bininci teslimata ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Üstün, Eminevim'in 2020 gerçekleşmeleri ve 2021 hedeflerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eminevim olarak pandeminin etkisinde geçen 2020'de toplamda 175 bininci teslimata ulaştıklarını belirterek, 2021 yılı büyüme stratejilerini ve teslimat hedeflerini belirlediklerini söyledi.

Üstün, güçlü ve kararlı bir şekilde yürütülen çalışmalarla 2021'de daha hızlı bir ivme yakalamayı amaçladıklarını aktararak, yeni yılı, azalması beklenen pandeminin etkisiyle 2020'den daha verimli geçirmeyi beklediklerini kaydetti.

Pandemi ile değişen alışkanlıklara uyum sağlayan hizmet modellerinin geliştirilmesine dönük yatırımların artacağını, dijitalleşme ile inovasyon alanında şirketi bir üst seviyeye taşıyacak yeni adımların atılacağını belirten Üstün, "Türkiye'de faizsiz 'Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim olarak gelecek yıl yüzde 27 büyüme ve 200 bininci teslimata ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.





- "Ev ve aracını faizsiz alanların sayısı 2020'de yüzde 10 arttı"





Süheyla Üstün, mart ayında başlayan pandemi sürecinin etkisini, 30 yıllık deneyimlerinden yararlanarak atlattıklarını ve hedeflerin bir sekteye uğramadan gerçekleştiğini, bu dönemde ev ve araç teslimatlarının yüzde 10 arttığını söyledi.

Üstün, şöyle konuştu:

"2020 yılı dünya için salgının etkisiyle başladı ve pek çok iş kolunu durma noktasına getirdi. Ancak bu dönemde değişime daha hızlı ayak uyduranlar ayakta kalmayı başardı. İşte biz de değişen alışkanlıklara karşı teknolojinin getirdiği yenilikleri kullanarak müşterimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam ettik. Faizsiz Elbirliği Sistemi ile verdiğimiz hizmetleri dijital ortama açarak Görüntülü Şube adını verdiğimiz inovatif çalışmamız ve Dijital Kayıt kanalımız aracılığıyla şubeye gitmeye gerek kalmadan tüm işlemlerin internetten kolayca yapılabilmesini sağladık.

Hizmet kalitemizi artırmak adına geleceğin ihtiyaçlarına yönelik dönüşümü başlattık. Bu alanda yeni yatırımlarımızı da artırdık ve geleneksel iş modelleri yerine iş süreçlerimizin yönetimini de dijital alana kaydırarak yeni nesil ERP uygulaması SAP S/4HANA teknolojisine geçtik. Tüm bu çalışmalarla pandemi döneminde başvurularımızı beklediğimiz oranda artırırken, ev ve aracını teslim ettiğimiz müşterimizin sayısını da yüzde 10 artırmayı başardık."





- "Eminevim, 2020 yılında ekonomiye 4 milyar TL katkı sundu"





Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, araç ve konut pazarında uyguladığı faizsiz "Elbirliği Sistemi" ile hizmet veren Eminevim'in, ayda ortalama 2 binden fazla kişiye ev ve araç teslimatı geçekleştirdiğini, her ay yapılan teslimatlarla ülke ekonomisine ayda 350 milyon TL düzeyinde katkı sağlandığını kaydetti.

Üstün, "Her ay yaptığımız teslimatlarla 2019 yılında Türkiye ekonomisine 3,5 milyar TL kazandırırken, 2020'deki gelişmelere rağmen bu sayıyı 4 milyar TL'ye çıkarmayı başardık. 2021 yılında ise artan konut ihtiyacına karşı ev sahibi olmak isteyenler için faizsiz Elbirliği Sistemi ile daha avantajlı çözümler sunmaya devam ederek bu katkıyı 4,7 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.





- "Çalışmalar, İslam iktisadı anlayışının güçlenmesine de vesile olacak"





Süheyla Üstün, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sistem üzerinde yürütülen çalışmalara değinirken, çalışmalar neticesinde 2021'in faizsiz sistemde beklenen yıl olacağını söyledi.

Üstün, devamla şunları kaydetti:

"Bir süredir beklediğimiz ve kurucumuz merhum Emin Üstün'ün girişimleriyle adımları atılan sistemin yasalaşması üzerine çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki yıl içinde nihayete ermesini beklediğimiz bu çalışmalarla 2021, faizsiz Elbirliği Sistemi'nin beklediği yıl olacak. Bu çalışmalar, inanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği paylaşımcılığı ve katılımcılığı savunan İslam iktisadı anlayışının güçlenmesine de vesile olacak. Biz de Eminevim olarak yeni dönemde daha etkin ve mevcut finansal araçlar içerisinde daha güçlü bir alternatif olmaya devam edeceğiz."



