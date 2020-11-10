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Ekonomi Eminevim'den "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına 100 bin fidanlık bağış
Ekonomi

Eminevim'den "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına 100 bin fidanlık bağış

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:12:33 -
Eminevim'den "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına 100 bin fidanlık bağış

ANKARA (AA) - Eminevim firması, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına 100 bin fidan bağışladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Emin Grup arasında söz konusu bağış için imza töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, buradaki konuşmasında geçen yıl başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına çok büyük destek verildiğini belirterek, "Birçok kurum ve kuruluş da kampanyamıza destek verdi ve vermeye devam ediyor. Bugün de Emin Grup ve Eminevim 100 bin fidan bağışını Orman Genel Müdürlüğümüzün vakfına yapacaklar." dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman varlığını artırmak için gayret içerisinde olduklarını ifade ederek, bağış yapılan 100 bin fidanla 10 farklı yere hatıra ormanı oluşturacaklarını söyledi.

Emin Grup ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musab Üstün de son dönemlerde yaşanan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaşananlara kayıtsız kalmak istemedik ve bu sebeple 100 bin fidan bağışı yaptık. Bu konuya öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ağaçlandırma çalışmalarına verdiği önem ve gösterdiği hassasiyet sayesinde bugüne kadar milyonlarca fidan toprakla buluştu. Eminevim ailesi olarak bizler de bu mücadelede yer almaya her zaman hazırız."

Konuşmaların ardından, Metin, Karacabey ve Üstün tarafından 100 bin fidan bağışı için protokol imzalandı.



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