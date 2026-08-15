  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiltere'de kritik saatler: Tüm ülkeyi mesajla uyardılar! 15 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 15 Ağustos 1627: Dadreddizâde Mehmed Emin Şirvanî'nin vefatı (İstanbul Kadısı) Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD açıklaması Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi! Bakanlık açıklama yaptı Trump’ın Hürmüz çıkışına sert yanıt! Resmen dalga geçtiler CHP'li meclis üyesinin kirli tezgahı patladı! Suç örgütüne azmettiricilikten tutuklandı! Sisi'den Zelenskiy'e kritik telefon! İki lider Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdı CHP, DEM ve YRP'de deprem! 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Ekonomi Eminevim vergi devleri arasına girdi
Ekonomi

Eminevim vergi devleri arasına girdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eminevim vergi devleri arasına girdi

2025 yılı için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 64 kurum bilgilerini açıkladı.

Şirketlerin önemli kısmını bankacılık, finans ve sigortacılık gibi geleneksel finans alanları oluştursa da savunma sanayisi şirketleri, oyun geliştirme ve tasarruf finansman gibi yenilikçi alanlardaki şirketler de sektörlerinde yaşadığı büyümeyi listeye taşıdı.

Baykar yöneticileri zirvede

Patlayıcı kimyasallarından roket ve mühimmat fabrikalarına kadar birçok kalibrede üretim yapan savunma sanayisi şirketi Arca Savunma Sanayi Ticaret AŞ de kurumlar vergisi listesinde ilk defa bilgileri paylaşılan şirketler arasında yer aldı. Arca Savunma, 3,6 milyar lira ile 2025 için en çok kurumlar vergisi tahakkuk edilen 100 kurum listesinde 34’üncü sıraya yerleşti.

 

Öte yandan, dünyanın önde gelen teknoloji, savunma ve havacılık şirketlerinden Baykar’ın milli SİHA ihracatında yakaladığı başarı da en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler listesinde kendini göstermişti. Şirket yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, Türkiye’nin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri ünvanlarını 5’inci yıla taşıdı.

Listenin yeni yüzleri

Son yıllarda önemli büyüme kaydeden tasarruf finansman sektöründen de 3 şirket, kurumlar vergisi listesine girmeyi başardı. 2024 yılı listesinde 27’nci sırada yer alan Eminevim Tasarruf Finansmanı AŞ, bu yıl 10,1 milyar lira vergiyle 8’inci sıraya yükseldi. Fuzul Tasarruf Finansman AŞ ve Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ de en çok kurumlar vergisi tahakkuk edilen mükellefler listesinde isimleri açıklananlar arasında ilk defa yer aldı. Fuzul Tasarruf Finansman AŞ listede 6,6 milyar lira vergiyle 17’nci sırada, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ de 2,3 milyar lira vergiyle 63’üncü sırada dikkati çekti. 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak Turcorn olmayı başaran ve 2024’te de listede yer alan oyun şirketi Dream Games Teknoloji AŞ de 2,5 milyar lira vergiyle 60’ıncı sırada kendine yer buldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir
Gündem

Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir

Yılmaz Özdil, Süleymancılar Cemaati’nin Alihan Kuriş ayağına düzenlenen finans operasyonlarının CHP ve YP’ye uzanabileceğini söyledi. Özdil,..
Alihan Kuriş’in "Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde" kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu
Gündem

Alihan Kuriş’in “Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde” kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş etrafında oluşturulan dini liderlik anlatısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Afrika’dak..
Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!
Gündem

Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akit TV ekranlarında Erkan Tan'ın sorularını yanıtlayarak muhalefetin ve fondaş medyanın kirli maskesini bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23