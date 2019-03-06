Eminevim ile Erzurumspor arasında sponsorluk anlaşması

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, forma göğüs reklamı için Eminevim ile sponsorluk anlaşması yaptı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş ile Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün katıldı.

Birçok alanda yatırımlarımız var

1.5 milyon liralık sponsorluk anlaşmasını değerlendiren Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Erzurum’a ciddi yatırımlar yaptıklarını belirtti. Emin Üstün, “Bolulu olmamıza rağmen oraya böyle bir yatırım yapmış değiliz. Erzurum’da inşaat ve başka birçok alanda yatırımlarımız var. Erzurum ekonomisine ciddi katkı sağlıyoruz. Böyle genç ve dinamik bir yönetim kadrosu olması da Büyükşehir Belediye Erzurumspor için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Üneş ve Üstün, sponsorluk sözleşmesini imzaladı.