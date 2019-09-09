"Eminevim" İEF'de faizsiz sistemini anlattı

İZMİR (AA) - İzmir Enternasyonel Fuarı'nda (İEF) yerini alan "Eminevim" firması, ziyaretçilere, konut alımında uyguladığı faizsiz sistem hakkında bilgi veriyor.

Şirketin Ege Bölge Müdürü Zafer Sönmez, yaptığı açıklamada, 1991 yılından bu yana Türkiye'nin 81 ilinde 146 bini aşkın teslimat yaptıklarını söyledi.



Sundukları sistem sayesinde ekonomiye aylık 250 milyon liralık katkı sağladıklarını belirten Sönmez, şöyle konuştu:



"Sistem, kişilerin bankaya ve faize bulaşmadan hayal ettiği konutu küçük birikimlerle daha erken alabilmelerini sağlıyor. İmkanına ve ödeme fırsatına göre bir sistem sunuyoruz. Her ay bir kişinin evi teslim alması için o kişilerin taksit yatırması gerekiyor. Kişi bu sisteme girdiğinde kurada noter huzurunda ismi çıktığında biz parayı hazırlıyoruz, evini istediği yerden teslim alma imkanı sunuyoruz. Banka yok, faiz yok, vade farkı yok. Sistem buna göre uygulanıyor."



Vatandaşların ev almak için banka kredisi kullandığında 2 ev parası ödediğini ama kendi sistemlerin faiz olmadığını dile getirdi.

Sönmez, şunları kaydetti:

"Sisteme girmek isteyen bir kişiye 'kirada mı oturuyorsunuz, ne kadar taksit ödersiniz' diye soruyoruz. Kişiden aldığımız bilgiye göre taksit ödemesi ve peşinatını ayarlıyoruz. Her kişi bu sistemden yararlanabilir. Şirketin almış olduğu yüzde 10'luk organizasyon ücreti var. Burada vatandaşlara taksit dondurma ve sistemden çıkma imkanı da sunuluyor. Kurada evlerine kavuşanlar ödemelerine taksit sayısına göre devam ediyorlar."

Ege Bölgesi'nde 8 şubeleriyle hizmet verdiklerini dile getiren Sönmez, İEF'de 71 personelle vatandaşları bilgilendirdiklerini ve çok olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.



