Emine Ün'ün eski evliliği ile ilgili şok eden iddialar! Bu haberi, mideniz kaldıracaksa okuyun

Oyuncu Emine Ün'ün 2021 Nisan ayında bitirdiği 9 yıllık evliliği ile ilgili ortaya şok eden iddialar atıldı. Eski eşi iş adamı Tolga Karakaş'ın, Emine Ün'ü, kardeşi Mine Ün ile aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Kurt Kapanı, Aynalı Tahir dizileri ile tanıdığımız tiyatro ve sinema oyuncusu 44 yaşındaki Emine Ün'ün eski evliliği hakkında ortaya korkunç iddialar atıldı.

İlk evliliğini 2004 yılında Emre Kınay ile yapmış olan Emine Ün, 2012'de evlendiği iş insanı Tolga Karakaş ile 9 yıllık evliliğini geçtiğimiz senenin nisan ayında sonlandırmıştı.

İş insanı Karakaş geçtiğimiz gün Etiler'de bir kadınla görüntülendi. Tolga Karakaş "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine hanımın kız kardeşidir." dedi. Karakaş'ın yanındaki kadınla ilgili ortaya atılan iddialar şok edici cinsten.

İddiaya göre Tolga bey, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip, kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.

Mine Ün, boşanmanın ardından Tolga Karakaş'ın evine yerleşti. İddiaya göre; Mine Ün, Tolga Karakaş ile kalırken çocuklarını da bakıcıyla kendi evinde bıraktı. Mine Ün ile Tolga Karakaş, şimdilerde ise beraber tuttukları Caddebostan'daki evde yaşıyor.

Duyanlara pes dedirten olay sonrası güzel oyuncu Emine Ün'ün çifte ihanet nedeni ile adeta yıkıldığı söyleniyor.