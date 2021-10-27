Emine Şenlikoğlu’ndan yeni açıklama: Haberi çarpıttılar, çakallar da kapmışlar!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Hakkında bazı internet siteleri tarafından başlatılan ve sosyal medya üzerinden hedefe konulan Yazar Emine Şenlikoğlu, yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“Haberi çarpıttılar, çakallar da kapmışlar”

Verdiği bir röportaj ve sonrasında çarpıtılan ifadelere ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Emine Şenlikoğlu, şunları söyledi:

“Ben, ‘Ateist veya deistler anneleriyle evlenebilir.’ demişim. Bir haber sitesi çarpıtıp haber yapmış, çakallar da kapmışlar. Bu çarpıtanlar artık utanmalılar. Özellikle belirttim ki; ‘Ateist veya deistler bunu yaparlar demiyorum ama evlenen olsa ateizm ve deizmde yasak yoktur. Anne baba ve evlatla evlenilmez yasağı dinlerden gelir’i belirttim. Peki söylediğim yalan mı? İspat etsinler özür dileyeceğim. Konu deist veya ateist değil Deizm ve Ateizm’dir.”

“Aslını araştırmadan, bilmeden kuzu kuzu inanmışlar”

“Gerçekten yetsin artık.” diyerek çarpıtma haberlerine karşı isyan eden Emine Şenlikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Taraftarları da konunun aslını araştırmadan, bilmeden kuzu kuzu inanmışlar. O kadar çirkince çarpıtmışlar ki insan nasıl bu kadar insanlığından çıkar, bilemedim. Cevap vermek yerine ateist gençleri şişirecek onlara nefret verecek şekilde yazmış, bundan bile nemalanmışlar. Çarpıtmanın kimseye faydası yok. Haberi yapanları düzeltmeye davet ediyorum. İnsan olan düzeltir.”

“Laiklikte de böyle durum, yasak yok”

Çarpıtılan sözün doğru anlaşılması için konuyu tekrarlayan Emine Şenlikoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben, deist ve ateistin anne babasıyla evlenebilir demedim. Birileri evlense deizm ve ateizmde bu konuyla ilgili yasağın olmadığını söyledim. Erkek erkeğe evliyorlar, yasak var mı? Laiklikte de böyle durum, yasak yok.”