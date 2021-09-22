Emine Şenlikoğlu'ndan tokat gibi sözler: Genelevler kapatılsa CHP kıyamet koparır

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Yazar Emine Şenlikoğlu, Youtube canlı yayınında Fatma Gülşen Koçak'a konuk oldu. "Özgürlük" söylemine sığınıp sözde kadın hakları savunucularını eleştiren Şenlikoğlu, laikçi çevrelerin yaşam tarzını ve savundukları düşünceleri "cahiliye" dönemine benzetti. Genelevlerde kadınlara yaşatılan zulme de değinen Şenlikoğlu, AK Parti iktidarına da çağrıda bulunarak "Zina yasaklanmalı." dedi.

'Bunların inançlarında kadın satışı var'

Dindar insanları "bağnazlık"la itham edenlere seslenen Şenlikoğlu, "Sen malum evlerde kadın sattırıyorsun. Siz bir kadını bir ayda yüzlerce erkeğe köle ediyorsunuz. Bundan daha aşağılık bir sistem olabilir mi? Hiçbir kadın hakkı savunucusundan bununla ilgili bir eleştiri gelmiyor. İnançlarında var bu. İnançlarında kadın satışı var. Sizin bizi eleştirme hakkını nereden buluyorsunuz? Siz kimsiniz? Cahiliye devrinin uzantısı zavallı cahillersiniz." diye konuştu.

'Malum evler kapatılsa ilk başta CHP'liler kıyamet koparır'

Zinanın yasaklanması gerektiğini ifade eden Şenlikoğlu, "Bu konuda geç kalınıyor ama bu ayrı mesele." dedi.

Şenlikoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti zinayı yasaklayabilir. Ama malum evleri kapatamaz. Çünkü böyle bir kapatma olsa ilk başta CHP kıyamet koparır. Neden? Laikliğe aykırı bulunacaktır."