Emine Şahin haklı çıktı... Altaylı’nın Mine G. Kırıkkanat'tan haberi yok!

Emine Şahin, 10 Kasım’daki anma törenini eleştirdi, “Atatürk ilah değildir” dedi. Çevredekiler tepki gösterdi ve yargı, Şahin hiç -bir hakarette bulunmamasına rağmen, “Atatürk’e hakaretten” hapis cezası verdi.

“Atatürk’e ilah denmiyor”

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Mustafa Kemal’e ilah denmediğini iddia ederek, Emine Şahin’e “izan yoksunu” diye seslendi. Altaylı şunları yazdı:

“Atatürk ilah değildir” diyen kadının neden böyle dediğini biliyor musunuz?

Muhtemelen çoğunluk bilmiyor.

İzan yoksunu kadın diyor ki, “Önünde kıyamda duruyorsunuz. İlah mı o?”

Kıyam dediği önünde ayakta durmak.

Muhtemelen namazdaki kıyamla karşılaştırıyor. İbadetle karşılaştırıyor.

Saygı ile ibadet arasındaki farkı bilmiyor olabilir mi?

Bal gibi biliyor Atatürk’e kimsenin ilah demediğini, en azından aklı başında sevenlerinin, en çok sevenlerinin bile Atatürk’ü ilahlaştırmadığını.

Ve bu noktada da Ahmet Hakan’ın yanılgısı başlıyor.

Burada kadının maksadı ortaya çıkıyor.

Mevhumu muhaliften algı yaratma çabası.

Atatürk’e “O bir ilahtır” diyen kimse olmadığı halde “ İlah değildir” demesi meseleyi son derece bilinçli bir biçimde çarpıtma, ters taraftan dalma çabası.

Altaylı’nın dünyadan haberi yok... Kırıkkanat: Atatürk ilahım, ona tapıyorum

Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, katıldığı bir TV programında şunları söyledi:

“Arkadaşlarıma dedim ki, artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum dedim. Arkadaşlarım da aynı şekilde dediler ki, Mine, aynı fikirdeyiz. Çünkü bundan 10 yıl önce biz ilk cumhuriyet döneminin kusurlarını da görüyorduk. Atatürk'ü severdik ama küçük kusurlarını da görürdük. Şimdi ise bir kusur bulana çakacak vaziyetteyiz. Yani artık o kadar kinliyiz.”

Kendi mahallesini tanımıyor

Altaylı’nın kendi mahallesinden yazarların Mustafa Kemal’e bakış açısı hakkında hiçbir fikri olmaması dikkat çekti.