0553 313 94 23

Emine Şahin haklı çıktı... Altaylı’nın Mine G. Kırıkkanat'tan haberi yok!

Fatih Altaylı, “Atarük ilah değildir” dediği için tutuklanan Emine Şahin’e, “İzan yoksunu” diyerek, Mustafa Kemal’e ilah diyenin olmadığını söyledi. Halbuki dün Mine G. Kırıkkanat, katıldığı bir programda, “Atatürk’te tapıyorum, o ilahım oldu” demişti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:12

Emine Şahin, 10 Kasım’daki anma törenini eleştirdi, “Atatürk ilah değildir” dedi. Çevredekiler tepki gösterdi ve yargı, Şahin hiç -bir hakarette bulunmamasına rağmen, “Atatürk’e hakaretten” hapis cezası verdi.

“Atatürk’e ilah denmiyor”

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Mustafa Kemal’e ilah denmediğini iddia ederek, Emine Şahin’e “izan yoksunu” diye seslendi. Altaylı şunları yazdı:

Atatürk ilah değildir” diyen kadının neden böyle dediğini biliyor musunuz?

Muhtemelen çoğunluk bilmiyor.

İzan yoksunu kadın diyor ki, “Önünde kıyamda duruyorsunuz. İlah mı o?”

Kıyam dediği önünde ayakta durmak.

Muhtemelen namazdaki kıyamla karşılaştırıyor. İbadetle karşılaştırıyor.

Saygı ile ibadet arasındaki farkı bilmiyor olabilir mi?

Bal gibi biliyor Atatürk’e kimsenin ilah demediğini, en azından aklı başında sevenlerinin, en çok sevenlerinin bile Atatürk’ü ilahlaştırmadığını.

Ve bu noktada da Ahmet Hakan’ın yanılgısı başlıyor.

Burada kadının maksadı ortaya çıkıyor.

Mevhumu muhaliften algı yaratma çabası.

Atatürk’e “O bir ilahtır” diyen kimse olmadığı halde “ İlah değildir” demesi meseleyi son derece bilinçli bir biçimde çarpıtma, ters taraftan dalma çabası.

Altaylı’nın dünyadan haberi yok... Kırıkkanat: Atatürk ilahım, ona tapıyorum

Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, katıldığı bir TV programında şunları söyledi:

“Arkadaşlarıma dedim ki, artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum dedim. Arkadaşlarım da aynı şekilde dediler ki, Mine, aynı fikirdeyiz. Çünkü bundan 10 yıl önce biz ilk cumhuriyet döneminin kusurlarını da görüyorduk. Atatürk'ü severdik ama küçük kusurlarını da görürdük. Şimdi ise bir kusur bulana çakacak vaziyetteyiz. Yani artık o kadar kinliyiz.”

Kendi mahallesini tanımıyor

Altaylı’nın kendi mahallesinden yazarların Mustafa Kemal’e bakış açısı hakkında hiçbir fikri olmaması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:12
  1. Fatih Altaylı
  2. Mine G. Kırıkkanat
  3. Mine Kırıkkanat
  4. Emine Şahin
  5. Mustafa Kemal
  6. Atatürk'e hakaret

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin terk ettiği toplantıda kritik gelişme
    1. Türkiye'nin terk ettiği toplantıda..
    2. Kremlin açıkladı! Putin Türkiye'ye..
    3. Belediye başkanına silahlı saldırıda 1..
    4. Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
    5. Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki!
    6. Emine Şahin haklı çıktı... Altaylı’nın..
    7. Başkan Baltacı’dan Akit’e ziyaret
    8. Müzikle oynama isteğini reddeden eşini..
    9. Muhtar köylüye sinirlendi, cami..
    10. Protestolar sonuç verdi! O ülkeye..
    11. Polis aracının motoruna sıkışan kediyi..
    12. Pembe elmas rekor fiyata el değiştirdi
    13. Kilis'in Elbeyli ilçesinde ambulansta..
    14. Antalya'da erken portakal hasadı başladı
    15. Hırsızlık yaptıkları yere gidince..
    16. Kargo ile gönderilen buzdolabından..
    17. AK Partili vekil açıkladı! Tren hattı..
    18. Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim..
    19. İşte Koeman'ın en büyük artısı
    20. Beşiktaş'ta ayrılık! Japon takımıyla..
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor