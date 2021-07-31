Emine Erdoğan’dan ‘Yeşil Vatan’ çağrısı

YENİ AKİT / ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden son günlerde Türkiye’yi etkisi altına alan orman yangınlarına ve söz konusu yangınlara müdahale sırasında hayatını kaybeden kahramanlarıma ithafen bir mesaj paylaştı. Ayrıca Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Geleceğe Nefes Kampanyası için de vatandaşları birlik olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğada yaşanan her felaket, sayısını asla kestiremeyeceğimiz kadar canın kaybına neden oluyor. Yurdumuzun dört bir yanında çıkan orman yangınları ve yaşanan kayıplar için duyduğumuz acı tarifsiz... Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şimdi gelin, bu yarayı sarmak için hep birlikte gayret edelim. Yangında yok olan bölgelerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları devam ederken #YeşilVatan için elbirliğiyle yurdun dört bir yanında yepyeni fidanlar yeşertelim #DünyaOrtakEvimiz Yangın söndürme çalışmalarını büyük bir mücadele ile yürüten kurumlarımıza ve gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. Allah’tan vatanımızı her türlü afetten korumasını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.