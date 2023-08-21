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Gündem Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı
Gündem

Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-08-21 17:25:00 -
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı

Emine Erdoğan, 2018'de başlatılan Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü'ndeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, dip çamur temizliği çalışmalarıyla 1,2 milyon metreküp çamurun temizlendiğini bildirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2018 yılında başlatılan Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü'nde yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan ileri biyolojik arıtma tesisinin hizmete açılmasıyla Van Gölü'nün nefes aldığına işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öte yandan dip çamur temizliği çalışmalarıyla şu ana kadar 1,2 milyon metreküp çamur temizlendi. Gölden çıkarılıp analiz edilen çamurlar, uygun olması halinde işlemlerden geçirilerek, park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki ilçe belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın şüphesiz sürece katkısı çok önemli. Doğal kaynaklarımızı el birliğiyle koruyacağımıza inancım tam."

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