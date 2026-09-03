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Gündem Emine Erdoğan'dan taziye mesajı! Vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan unutulmadı!
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Emine Erdoğan'dan taziye mesajı! Vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan unutulmadı!

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Emine Erdoğan'dan taziye mesajı! Vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan unutulmadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefat haberleriyle dava arkadaşlarını yasa boğan eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, merhum Eraslan'a olan merhamet ve minnet duygularını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Sıddık Eraslan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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