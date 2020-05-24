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Aktüel

Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı:

"Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da, biliyoruz ki gönül birlikteliğinde ayrılık yoktur. İslam aleminin ve milletimizin bayramı mübarek olsun"

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:44:36 -
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan iletisinde, "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da, biliyoruz ki, gönül birlikteliğinde ayrılık yoktur. İslam aleminin ve milletimizin bayramı mübarek olsun!" ifadelerine yer verdi.

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