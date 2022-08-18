Emine Erdoğan'dan o belediyeye tebrik
Konya Selçuklu Belediyesi, atıklardan organik gübre elde etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bunun üzerine belediyeyi tebrik etti.
Konya Selçuklu Belediyesi, atıklardan organik gübre elde etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bunun üzerine belediyeyi tebrik etti.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansı Yeşil Hatta yayımlanan, "Konya'da atıklar organik gübreye dönüşüyor" başlıklı haberi paylaştıç
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sıfır Atık hareketini yeni bir çevreci anlayışla uygulamaya geçiren Konya Selçuklu Belediyesini tebrik ediyorum. Pazar yerlerinde çöpe giden sebze, meyve atıklarından organik gübre elde ediyorlar. Uygulamanın tüm belediyeler için örnek olmasını umuyorum."