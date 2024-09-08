Emine Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Narin Güran ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum." dedi.
Gündem
Emine Erdoğan: Anadolu toprakları kadim tıp kaynakları açısından önemli bir konumdadır! DSÖ'den Türkiye'ye övgü!
Medya
Emine Erdoğan’la ilgili o kuyruklu yalan “pes” dedirtti! Kirletmek, çarpıtmak, karalamak bunların mesleği olmuş
Aktüel
Emine Erdoğan himayesin gerçekleşiyor! Anadolu’nun yöresel değerleri ekonomiye kazandırılıyor