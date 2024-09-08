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Gündem Emine Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı!
Gündem

Emine Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı!

Yeniakit Publisher
2024-09-08 19:19:00 -
Emine Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Narin Güran ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum." dedi.

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