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Gündem Emine Erdoğan’dan LGS mesajı! Öğrencilere başarılar diledi
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Emine Erdoğan’dan LGS mesajı! Öğrencilere başarılar diledi

Yeniakit Publisher
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Emine Erdoğan’dan LGS mesajı! Öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, LGS sınavıyla ilgili mesajında öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın LGS'ye girecek tüm öğrencilerimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum. Her sınav bir hedefe açılan kapıdır ancak insanı asıl ileriye taşıyan şey, bilgiye duyduğu merak ve hayallerine olan inancıdır.

Tüm çocuklarımıza başarı, huzur ve mutluluk diliyor, bu süreçte evlatlarının yanında olan kıymetli ailelere emekleri için teşekkür ediyorum"

 

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