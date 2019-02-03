Emine Erdoğan'dan kral ve kraliçe mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah'ın İstanbul'u ziyaret etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah'ın İstanbul ziyaretiyle ilgili twitter'den mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, "Ürdün Kralı II. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah ile güzel bir İstanbul akşamı geçirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" notuyla fotoğraf paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.