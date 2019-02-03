Emine Erdoğan'dan kral ve kraliçe mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah'ın İstanbul'u ziyaret etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.03 Şubat 2019 Pazar 09:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah'ın İstanbul ziyaretiyle ilgili twitter'den mesaj yayımladı.
Emine Erdoğan, "Ürdün Kralı II. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah ile güzel bir İstanbul akşamı geçirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" notuyla fotoğraf paylaştı.
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