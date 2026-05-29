Emine Erdoğan’dan “İstanbul’un Fethi” mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi, yalnızca bir şehrin değil, ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir. Bu kutlu fethin 573. yıl dönümünü kutluyor, cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu ve bu aziz toprakları bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."
