Emine Erdoğan'dan iftar paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan'ın ilk gününde şehit aileleri ile iftar yaptı. Emine Erdoğan sosyal medyadan o anları paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan'ın ilk gününde şehit aileleri ile iftar yaptı. Emine Erdoğan sosyal medyadan o anları paylaştı.
Emine Erdoğan, "İlk orucumuzu şehitlerimizin değerli aileleriyle birlikte açtık. Vatanı için gözünü kırpmadan canını veren kahraman evlatlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Rabbim tüm Mehmetçiklerimizi korusun." dedi.