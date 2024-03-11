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Gündem Emine Erdoğan'dan iftar paylaşımı
Gündem

Emine Erdoğan'dan iftar paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 23:24:00 -
Emine Erdoğan'dan iftar paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan'ın ilk gününde şehit aileleri ile iftar yaptı. Emine Erdoğan sosyal medyadan o anları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan'ın ilk gününde şehit aileleri ile iftar yaptı. Emine Erdoğan sosyal medyadan o anları paylaştı.

Emine Erdoğan, "İlk orucumuzu şehitlerimizin değerli aileleriyle birlikte açtık. Vatanı için gözünü kırpmadan canını veren kahraman evlatlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Rabbim tüm Mehmetçiklerimizi korusun." dedi.

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