Emine Erdoğan’dan flaş hamle! O isim, işte şimdi hapı yuttu
Çevre Ajansı’na kıyıları özel şirketlere devretme yetkisi veren ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın itibarını zedelediği gerekçesiyle haberlerine yayın yasağı getirilen kanun değişikliğine ilişkin haberler nedeniyle solak BirGün Gazetesi Editörü Gökay Başcan hakkında dava açıldı.
Çevre Ajansı’na kıyıları özel şirketlere devretme yetkisi veren ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın itibarını zedelediği gerekçesiyle haberlerine yayın yasağı getirilen kanun değişikliğine ilişkin haberler nedeniyle solak BirGün Gazetesi Editörü Gökay Başcan hakkında dava açıldı.
Emine Erdoğan’ın şikâyeti üzerine açılan davada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başcan’ın ‘hakaret’ suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.
İddianamede, haberin Emine Erdoğan’ın ‘onur, şeref ve saygınlığını zedelediği’ belirtildi. Başcan’ın ‘alenen hakaret suçu’ işlediği kaydedilen iddianamede, “Kamu davası açılması için gereken yeterli şüpheyi oluşturmaya muktedir nitelikte delil elde edildiği, şüpheliye isnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeni ile dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği ancak yürütülen uzlaştırma müzakereleri sonucunda uzlaşmanın sağlanamadığı anlaşılmakla, şüphelinin yargılanmasının mahkemenizce yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur” ifadeleri kullanıldı.
BirGün editörü Başcan hakkındaki iddianame İstanbul 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.