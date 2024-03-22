  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABB’den 1 milyar liralık vurgun! Ankara'nın direkleri kimin cebini aydınlatıyor?

İmamoğlu’na ‘para sayma’ eleştirisi: Git köfte dükkânı yönet!

Lütfü Savaş hakkında açıklama yapmama şartı! CHP’nin Gökhan Zan’a teklifi ifşa oldu

Acun Ilıcalı'nın takımı Fenerbahçe'den bu sefer oyuncu değil ama... Yurt dışına açılan kapı yapılabilir...

Katar medyası rezil görüntüleri yayınladı: Alçak İsrail'in silahsız 4 gence saldırdığı anlar

Suudi Arabistan skandalı sonrası Ali Koç'tan iki yeni tehlikeli adım! Türkiye'ye İsrail muamelesi yapılabilir

İsrail’in tüm çabası elinde patladı! Filistinliler ankette bakın kimi seçti

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atamaları yapıldı: Bakan Göktaş, atamalarla ilgili müjdeyi verdi.. İstihdam hakkının kapsamı genişletildi

Eylem Tok’a ABD’de sinir krizi geçirten cevap! 100 bin doları reddetti ve öyle bir şey söyledi ki…

Hindistan'ın korktuğu başına geldi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı
Gündem Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı!
Gündem

Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı!

Yeniakit Publisher
2024-03-22 18:37:00 - 2024-03-22 18:37:46
Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Su Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, Dünya Su Günü mesajında bir yudum suyun, bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışı olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. Su verimliliği seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü. Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak seferberliğe can olup her damlayı geleceğe taşıyalım. 22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım."

Emine Erdoğan'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
Emine Erdoğan'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emine Erdoğan'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Emine Erdoğan: "Herkesin maarif tarihimize dair bu özel sergiyi ziyaret etmesini temenni ediyorum"
Emine Erdoğan: “Herkesin maarif tarihimize dair bu özel sergiyi ziyaret etmesini temenni ediyorum”

Kültür - Sanat

Emine Erdoğan: “Herkesin maarif tarihimize dair bu özel sergiyi ziyaret etmesini temenni ediyorum”

Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü
Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü

Gündem

Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü

Emine Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı
Emine Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı

İSLAM

Emine Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı

Emine Erdoğan'dan iftar paylaşımı
Emine Erdoğan'dan iftar paylaşımı

Gündem

Emine Erdoğan'dan iftar paylaşımı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23