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Aktüel Emine Erdoğan'dan "Dünya Kız Çocukları Günü" paylaşımı:
Aktüel

Emine Erdoğan'dan "Dünya Kız Çocukları Günü" paylaşımı:

"Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün" - "Onların, içlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli öz güven ortamını sağlamak ortak görevimiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:12:44 -
Emine Erdoğan'dan "Dünya Kız Çocukları Günü" paylaşımı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Türkiye ve dünyadan kız çocuklarıyla fotoğraflarının yer aldığı bir video da paylaşan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün. Onların, içlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli öz güven ortamını sağlamak ortak görevimiz."

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