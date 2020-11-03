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Aktüel Emine Erdoğan'dan 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda için mesaj:
Aktüel

Emine Erdoğan'dan 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda için mesaj:

"91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:36:07 -
Emine Erdoğan'dan 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda için mesaj:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun, var olun!"

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