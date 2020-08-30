Emine Erdoğan'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı
"30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.