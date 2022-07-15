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Gündem Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
Gündem

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 09:55:00 -
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kalkan diye yüreğini kuşanan milyonların yolu tankların önünde kesişti o gece. Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız."

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Yorumlar

Hayat kısa

Nereden nereye

Mehmet Soylu

bu gavur fetölağımcılara böyle merhamet edeceksek darbe üstüne darbe yemeye devam edeceğiz demektir. en azından vatanları amerikaya gönderelim, yada yavru vatanları yunanistana.
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