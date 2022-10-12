Emine Erdoğan Yargıtay üyesi mi oldu? Emine Erdoğan kimdir mesleği kariyeri:

Emine Erdoğan Yargıtay üyesi mi oldu? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti. Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.

Emine Erdoğan kimdir mesleği kariyeri:

Hakim olan Emine Erdoğan’ın kariyerine ve eğitimine ilişkin detaylı bilgiler henüz mevcut değil. Emine Erdoğan’ın Eylül ve Elif Naz isimli iki kızı var.