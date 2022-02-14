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Yaşam Emine Erdoğan sağlık durumu nasıl? Emine Erdoğan iyileşti mi?
Yaşam

Emine Erdoğan sağlık durumu nasıl? Emine Erdoğan iyileşti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korona testinin negatife dönmesinin ardından Emine Erdoğan'ın durumu araştırılıyor. Peki, Emine Erdoğan iyileşti mi?

Yeniakit Publisher
2022-02-14 16:00:00 -
Emine Erdoğan sağlık durumu nasıl? Emine Erdoğan iyileşti mi?

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın testi geçtiğimiz günlerde negatife döndü ve çalışmalarına başladı. Pek çok kişi ise Emine Erdoğan’ın sağlık durumunu araştırıyor.

Emine Erdoğan sağlık durumu nasıl? Emine Erdoğan iyileşti mi?

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumu | Cumhurbaşkanı Erdoğan koronayı yendi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumu | Cumhurbaşkanı Erdoğan koronayı yendi mi?

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