Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın testi geçtiğimiz günlerde negatife döndü ve çalışmalarına başladı. Pek çok kişi ise Emine Erdoğan’ın sağlık durumunu araştırıyor.

Emine Erdoğan sağlık durumu nasıl? Emine Erdoğan iyileşti mi?

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.