Emine Erdoğan himayesin gerçekleşiyor! Anadolu’nun yöresel değerleri ekonomiye kazandırılıyor

Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen programla Türkiye’nin bölgesel potansiyelleri ve yöresel ürünlerinin markalaşıp ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.



Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program öncesinde, beraberindekilerle el dokuması kumaşlar, halılar, takılar, doğal kokular, aksesuarlar ve gıdaların sergilendiği "Anadoludakiler" sergisini gezdi, Bakan Kacır ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek’ten sergilenen ürünler hakkında bilgiler aldı.



El dokuması kumaşlar, halılar, takılar, doğal kokular, aksesuarlar ve gıdaların sergilendiği "Anadoludakiler" sergisinde Erdoğan, bakır ürünlerin yer aldığı stantta, bakır kaseye vurarak, işleme yaptı, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi. Bakan Kacır, Emine Erdoğan'a Kütahya çinisinden yapılan tabloyu takdim etti.



Emine Erdoğan ile Bakan Kacır, Anadolu’nun bölgesel potansiyeline dikkat çekerek, yöresel ve kültürel değerlerin ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti.



ANADOLU’NUN DEĞERLERİ TÜM İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNULACAK

Programda Konuşan Emine Erdoğan, Usta ellerin becerisinin dünyaya kazandırılmasının önemine işaret ederek, “Bu proje ile Anadolumuzun yerel ve geleneksel ürünlerini tanıtmayı yenilikler ile günümüze taşımayı, vatandaşlarımız ile tüm insanlığım hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu anlamlı projenin her bir destekçisi insanlığın asırlardır ilmek ilmek dokuduğu Anadolu Medeniyeti kumaşına kendi ipliğinden bir düğüm atacak yaşatmak istediğimiz mirası daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaktır.” dedi.



81 İLİN TAMAMINDA TOPYEKÜN SEFERBERLİK

Bakanı Kacır ise “Anadoludakiler” hareketi kapsamında, 81 ilin tamamında, Kalkınma Ajansları ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yerel üretim ve kalkınmaya yönelik atılacak adımları anlattı.

Bakan Kacır, projeleri başarılı olan girişimciler, kooperatifler, usta ve zanaatkarların destekleneceği program ile ilgili “Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda; yerel üretim değerlerimizi yenilikle buluşturan, geleneksel değerlerden beslenen, sanayi ve teknolojiden güç alan bir yerel kalkınma modelini adım adım hayata geçireceğiz. Bölgesel potansiyelleri keşfederken, yerel ekonomilerimizi canlandırıyoruz. Bölgeler arasındaki eşitsizliği azaltırken; her kesimden insanımızın yaşam kalitesini yükselterek topyekûn kalkınmayı hep birlikte tesis ediyoruz.” dedi.



YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN PROJELER AÇIKLANDI



Proje kapsamında kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri aracılığıyla yürütülmeye başlanmış ve başlanacak projelerin bazıları şöyle:



Anadolu’daki girişimciler için destek programları uygulanıyor. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın destek temalarından bir tanesini de “Anadoludakiler” oluşturuyor. Tasarım çağrısı ve yarışmalarla Anadolu hikayeleri yenilikçi ürünlere dönüştürülecek.



81 ilin tamamında Anadoludakiler kriterlerini karşılayan girişimcilere, girişimci adaylarına ve kooperatiflere teknik ve finansal destekler öngörülüyor.



Anadoludakiler projesi ile büyük alıcılar ile yerel üreticiler arasında tedarik zincirinin kurulmasına ilişkin çalışmalar yürütüldü. Ürünler belirli standartlar haline getirilerek üreticiler için pazar oluşturulmakta ve üreticilerin sürdürülebilirlikleri sağlanmakta.



Sosyal satın alma uygulaması ile büyük işletmelerin satın alma tercihlerinde yerel ürünlerin kullanımı, coğrafi işaretli ürün farkındalığı ve kullanımı ile kooperatif gibi dayanışma platformlarından sorumlu satın alma faaliyetlerinin yürütülmesine aracılık ediliyor.



Anadolu İşi; Zanaat, Tasarım, İnovasyon Merkezleri kurularak buralarda atölyelerde girişimcilere ve üreticilere geleneksel ürünleri inovasyonla buluşturarak yenilikçi üretim yapmalarına imkân sağlanacak. Özellikle bu merkezlerin İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulması öngörülüyor.



Her yıl Anadolu’nun bir araya geldiği “Anadoludakiler Fest veya AnadoluFest” yapılması planlanıyor.



Sosyal sorumluluk bilincine sahip dijital kültür elçileriyle Anadolu kültürünü tanıtmayı ve tasarımla buluşturarak kalkınmayı amaçlayan Anadoludakiler projesinin tanıtımı ve farkındalık oluşturulması için çalışmalar yürütülüyor.



Anadolu şehirleriyle özdeşleşmiş yerel ürünlerin şehir kimliklerini güçlendirmesi için özgün projeler yürütülmesi planlanıyor.



Yöresel ürünlerin marka değerlerini yükseltmek, özelliklerini bilimsel olarak tespit etmek üzere bugüne kadar tescillenmiş coğrafi işaretli ürün başvuru süreçlerinin yönetilmesi, yurtiçi ve AB nezdinde tescillenmesine yönelik desteklere devam edilecek.



Yöresel ürünlerin üretimine yönelik altyapıların kurulması ve kooperatiflerin oluşturulmasına yönelik desteklere devam edilecek.

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