Emine Erdoğan, Ekolojik köy ziyareti ve lavanta hasadı yaptı

ANKARA

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Emine Erdoğan, Mamak Belediyesince Gökçeyurt Mahallesi'nde kurulan Ekolojik Köy ve lavanta bahçelerini ziyaret etti.

Ekolojik Köy'de coğrafi işaretli, ekşi mayalı ekmeklerin yapıldığı bölümü gezen Emine Erdoğan, burada çalışan kadınlarla sohbet etti ve ekmeğin özellikleri hakkında bilgi aldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin de eşlik ettiği Emine Erdoğan, taş fırından çıkararak tadına baktığı ekmeklerden basın mensuplarına da ikram etti.

Daha sonra köyde yetiştirilen meyve ve sebzelerin kurutulduğu "Gıda Kurutma Atölyesi"ne geçen Emine Erdoğan'a, çalışanlar kimyasal ilaç kullanmadan yaptıkları üretim tekniklerini anlattı. Çalışanlar, ürünleri yetiştirirken pestisit kullanmadıklarının altını çizerek, zararlı haşerelerle doğal yöntemlerle mücadele ettiklerini aktardı. Emine Erdoğan, ürünlerin paketlenmesinde plastik yerine cam kavanoz, naylon poşet yerine bez torbalar kullandıklarını anlatan kadınları tebrik ederek, duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ekolojik tarımın önemine dikkati çekti

Köydeki ekolojik tarım uygulamaları hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, üretimin, sürdürülebilir tarım teknikleri ile doğa ve toprak korunarak yapılmasının önemini vurguladı. Emine Erdoğan, bu şekilde üretim yapan kadınları tebrik etti. Emine Erdoğan, lavanta kullanılarak üretilen yağ, sabun ve kolonyaların satışının yapıldığı yeri de ziyaret etti.

Lavanta yağı üretiminin yapıldığı makineleri inceleyen Emine Erdoğan'a çalışanlar lavanta kolonyası ikram etti. Emine Erdoğan da şişelediği lavanta kolonyasını çevredekilere dağıttı.

Sezonun ilk süzme balını hazırladı

Emine Erdoğan, daha sonra "Arıcılık Atölyesi"nde bulunan, geçmişte kullanılmış ve modern arı kovanlarını inceledi. Emine Erdoğan'a, nefes darlığı gibi bazı rahatsızlıklarda uygulanan arı havası (api-air) yöntemi de anlatıldı.

Atölyede, peteklerden "bal sağımı" yapılarak, süzme bal elde edilmesini sağlayan makinaların gösterilirken Emine Erdoğan, bu sezonun ilk süzme balının dolumunu yaptı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilk balı Emine Erdoğan'a hediye etti.

Emine Erdoğan, coğrafi işaretli ravak yoğurdu, peynir, salça, bal, reçel gibi ürünlerin satıldığı köy marketini gezerek, çalışanlarla sohbet etti, bazı ürünlerin tadına baktı. Ata tohumlarının korunduğu Tohum Ambarı'nı da gezen Erdoğan, buradaki tohum çeşitleri hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, öğrencilere ata tohumu hakkında eğitim verilen bölümü inceleyerek ekim yaptı.

Lavanta hasadına katıldı

Daha sonra, ata tohumundan organik meyve ve sebzelerin yetiştirildiği "Eko Bahçe"yi ziyaret eden Emine Erdoğan, topladığı bazı meyve ve sebzelerin tadına baktı. Ağaçtan toplayarak tadına baktığı elmaları çok lezzetli bulduğunu söyleyen Emine Erdoğan, topladığı meyvelerden çevredekilere ve basın mensuplarına da ikram etti. Ekolojik Köy'ün ardından aynı bölgedeki lavanta bahçelerini gezen Emine Erdoğan, tek tek ilgilendiği çocuklarla sohbet etti. Daha sonra lavanta bahçesindeki kadınlarla bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, kadınlarla beraber hasat yaptı.

Haftanın her günü ziyarete açık

Mamak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (MAKKOP) Başkanı Neşe Çayır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kooperatif bünyesinde Kutludüğün odun fırını ekmeği, Mamak ravak yoğurdu gibi coğrafi işaretli ürünler ürettiklerini, Ekolojik Köy içerisindeki Eko Bahçe'de ata tohumundan birçok sebze ve meyve yetiştirdiklerini anlattı.

Ürettikleri meyve ve sebzeleri hem doğrudan hem de işleyip üçüncü, dördüncü ürün olarak sattıklarını dile getiren Çayır, "Kışın kurutuyoruz, salça ya da turşusunu yapıyoruz. Birçok ürünü değerlendirerek hem kadınlara istihdam sağlıyoruz, onların ücretlerini ödüyoruz, hem de ham madde sağlıyoruz" dedi.

Çayır, vatandaşların haftanın her günü köyü ziyaret edebileceğini, ancak köyde üretilen ürünlerin satıldığı market kısmının hafta sonları açık olduğunu belirtti.