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Emine Erdoğan, Duşanbe'deki Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Twitter'daki hesabından Duşanbe'deki temaslarına ilişkin bilgi veren Emine Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de inşası ve donanımı tamamlanan Engelli ve Rehabilitasyon Merkezini'nin açılışını gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:05
Emine Erdoğan, Duşanbe'deki Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Duşanbe'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansınca (TİKA) inşası ve donatımı tamamlanan Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor.

Twitter'daki hesabından Emine Erdoğan, Duşanbe'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

"Kazandığımız deneyimleri dostumuz Tacikistan'la paylaşıyoruz"

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Resmi görüşmeler kapsamında ziyaret ettiğimiz dost ve kardeş ülke Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Tacikistan Sağlık Bakanı Nasim Olimzoda ile TİKA tarafından inşası ve donanımı tamamlanan Engelli ve Rehabilitasyon Merkezini'nin açılışını gerçekleştirdik.

Uzun yıllardır kendi ülkemizde kazandığımız deneyimleri, TİKA aracılığıyla dostumuz Tacikistan'la paylaşıyoruz. Böyle bir merkezi hayatı geçirmek, devletlerarası ilişkinin çok ötesinde, mutluluğu dostlarımızla ortak bir payda haline getirmektir."

Açılış sonrası rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Emine Erdoğan, paylaşımında, yetkililerden bilgi aldığı ve incelemelerde bulunduğu, tedavi gören hastalarla sohbet ettiği fotoğraf karelerine de yer verdi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:05
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Emine Erdoğan
  4. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
  5. Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi
  6. Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi
  7. Tacikistan'ın başkenti Duşanbe
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  9. rehabilitasyon merkezi

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