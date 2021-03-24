Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siper oldu
AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunanlar sosyal mesafe kuralını unutunca eşi Emine Erdoğan devreye girdi.
AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sırada partililer yoğun sevgi gösterisinde bulundu. O anlarda sosyal mesafe kuralları unutanlara karşı ise eşi Emine Erdoğan devreye girdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 7. Olağan Kongresi'nde önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Oy verme işleminin başlamasının ardından eşi Emine Erdoğan'la birlikte salondaki kalabalığın arasından geçerek sandık başına giden Erdoğan, yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.
Eşi, Erdoğan'a siper oldu
Fotoğraf çekmeye çalışan kalabalık arasında sandık başına yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, kısa bir süre içinde oylarını kullandı.
O anlarda sosyal mesafe kuralının unutulması karşısında Emine Erdoğan devreye girdi. Emine Erdoğan, korumaları ve çevredeki partilileri kurallara riayet etmeleri konusunda uyardı.