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Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u öldüren F.V, 9 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:17
Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u öldüren F.V'nin yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Ekim'de başlanacak.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi kabul eden Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini 9 Ekim olarak belirledi.

Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca F.V. için görevlendirilen Kırıkkale Barosu'na kayıtlı avukatların görevi reddettiği, il dışından da birçok avukatın davaya müdahil olmak için başvuru yaptığı öğrenildi.

F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

F.V, tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.




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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:17
  1. Emine Bulut
  2. Kırıkkale

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