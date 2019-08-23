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Emine Bulut’un kardeşi detayı anlattı!

Kırıkkale'de 6 yıl önce boşandığı eşi tarafından canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut konuştu. Katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Bulut, olay anından bahsetti.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:18
Emine Bulut’un kardeşi detayı anlattı!

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Kazım Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, katil zanlısı F.B'nin hiçbir zaman çocuğuna babalık yapmadığını, alkolü, uyuşturucuyu ve kumarı bırakmadığını ileri sürdü.

‘Bunların hakkı idam’

Ablasının zanlıdan yaklaşık 6 yıl önce tek celsede boşandığını anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Boşanırken de çocuktan yana hiçbir şey talep etmedi. 'Çocuk sizin olsun.' dedi çünkü bunun babalık duygusu yok. Babalık duygusu olsa çocuğunun yanında annesine bu caniliği, vahşeti yapabilecek bir insan olamaz. Bunlara insan denmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bunların hakkı idam. Çocuğunu ne zaman istese görebilirdi ama senede toplasan 5 defa ancak görüyordu çünkü istemiyordu. Çocuk hiçbir zaman ona 'Baba' demedi. Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin."

Bulut, olay günü zanlının isteği üzerine ablasının onunla çarşıda buluştuğunu, tartıştıklarını ve ablasına hakaret etmeye başladığını öne sürdü.

‘Pislikten kurtulamadı’

Zanlının, ablasını eve gitmek için çocuğuyla minibüse bindiği sırada kolundan yakalayarak aşağı indirdiğini anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Orada tartışırken dolmuşçular falan araya giriyorlar. Sonra 'konuşalım' diye ablamı ve çocuğu olayın yaşandığı yere götürüyor. Daha sonrasında olay oluyor ve kimse de müdahale etmiyor. Zaten 4-5 aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, 'Abilerini, babasını öldüreceğim.' diye anlatıyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra da babamı aramış, 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum.' diye. Sonra da zaten yakalanıyor. Bunlar 10 yıldır ayrı yaşıyorlardı. Çocuk doğmadan 4-5 ay önce ayrılmışlardı. Çocuk 4 yaşına gelince biz 'annesiz babasız büyümesin' diye barıştırdık ama 4-5 ay denediler, olmadı, bu, hala pislikten kurtulmadı."

Öte yandan, siyasiler, sanatçılar ve spor kulüpleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı.

F.B (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.B. Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:18
  1. Kırıkkale
  2. Emine Bulut
  3. Kazım Bulut
  4. siyasiler
  5. sanatçılar
  6. spor kulüpleri

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