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Emine Bulut neden öldü? Emine Bulut haberi

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Bulut’un hayatını kaybetmeden önce ‘ölmek istemiyorum’ sözleri yürekleri dağladı. Emine Bulut sosyal medyada gündem oldu. Emine Bulut’un katledilmesine ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den bir açıklama geldi.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:58
Emine Bulut neden öldü? Emine Bulut haberi

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Bulut’un hayatını kaybetmeden önce ‘ölmek istemiyorum’ sözleri yürekleri dağladı. Emine Bulut sosyal medyada gündem oldu. Emine Bulut’un katledilmesine ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den bir açıklama geldi.

Geçen 18 Ağustos’ta Menderes Caddesi’ndeki kafede meydana gelen olayda Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile buluştu. Fedai Baran, tartıştığı Emine Bulut’u, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Fedai Baran ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Ben ölmek istemiyorum”

Emine Bulut’un, olayın hemen ardından olay yerinde kanlar içindeyken çekilen görüntüsü infiale yol açtı. Fedai Baran’ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut’un, “Ben ölmek istemiyorum” diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.’nin ise “Anne lütfen ölme” diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran’ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.

"Caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır"

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından vahşice öldürülen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır.'' açıklamasında bulundu 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:58
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