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Emine Bulut cinayeti sonrası paylaşıma gözaltı! 'Benim eşimin sonucu da böyle olacak'

Sosyal medyada Emine Bulut cinayetini savunarak, kendi eşinin sonunun da öyle olacağı paylaşımını yapan şahıs gözaltına alındı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:00
Emine Bulut cinayeti sonrası paylaşıma gözaltı! 'Benim eşimin sonucu da böyle olacak'

Kırıkkale’de, Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bir kafede öldürülmesine tepkiler dinmek bilmezken, İzmir'in Torbalı ilçesinde cinayeti savunan birisi çıktı.

Ayrancılar Mahallesi’nde ikamet eden S.Ç., sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

"Benim eşimin sonu da böyle olacak"

Eşiyle boşanma sürecinde olan S.Ç., Emine Bulut cinayetiyle ilgili, "Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur. Benim eşimin sonucu da böyle olacak." yazdı. Paylaşım sonrası şahıs, büyük tepki gördü.

Binlerce kullanıcı, yazılanları paylaşıp Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketledi. Şahıs, bu şikayetlerin ardından da gözaltına alındı. S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Torbalı Adliyesi'ne sevk edilecek.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:00
  1. Kırıkkale
  2. İzmir
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü
  4. emine bulut

YORUM YAZ

  • hercaihercai44 dk önce
    bir daha da icerden salmayin, bu adam sapik!

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