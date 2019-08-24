Emine Bulut cinayeti sonrası korkunç paylaşım! 'Benim eşimin sonu da böyle olacak'
İzmir'de eşiyle boşanma sürecinde olan bir şahıs, sosyal medyadan korkunç paylaşımda Emine Bulut cinayetini savunarak kendi eşinin de sonunun Emine Bulut gibi olacağını söyledi. Polis, şahzaman geçmeden gözaltına aldı.24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:49
Kırıkkale’de, Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bir kafede öldürülmesine tepkiler dinmek bilmezken, İzmir'in Torbalı ilçesinde cinayeti savunan birisi çıktı.
Ayrancılar Mahallesi’nde ikamet eden S.Ç, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"Benim eşimin sonucu da böyle olacak"
Eşiyle boşanma sürecinde olan S.Ç. Emine Bulut cinayetiyle ilgili, "Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur. Benim eşimin sonucu da böyle olacak." yazdı. Paylaşım sonrası şahıs büyük tepki gördü.
Binlerce kullanıcı, yazılanları paylaşıp Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketledi. Şahıs, bu şikayetlerin ardından da gözaltına alındı. S.Ç.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından Torbalı Adliyesine sevk edilecek.
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