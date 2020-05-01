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Gündem

Emin Pazarcı'dan tepki: Destekçileri de günlerdir feryat edenler

Koronavirüs önlemeleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen 1 Mayıs kutlaması için Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve 25 işçi gözaltına alındı. Yaşananlara Gazeteci Emin Pazarcı'dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:21:00 -
Emin Pazarcı'dan tepki: Destekçileri de günlerdir feryat edenler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemeleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen 1 Mayıs kutlaması için Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve 25 işçi gözaltına alındı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gözaltındayız! Bugün Türkiye’nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış!” dedi.

"Destekçileri de günlerdir 'sokağa çıkma yasağı konulsun' diye feryat eden CHP ve HDP'li vekiller"

Bunun üzerine gazeteci Emin Pazarcı yaşananlara tepki göstererek "Yasağa rağmen, temsilcilerine Taksim Anıtı'na çelenk koyma izni verildi. Yetmedi, rezillik ve kargaşa çıkardılar. Polisin sağlığını tehlikeye attılar. Destekçileri de günlerdir 'sokağa çıkma yasağı konulsun' diye feryat eden CHP ve HDP'li vekillerdi. Virüsten tehlikeli bunlar!" ifadelerini kullandı.

İşte Emin Pazarcı'nın o tweeti:

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