Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?

Emin Pazarcı, Mecliste HDP'li Fatma Kurtulan'ın İYİ Parti'yi hedef alarak 'Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır' açıklamasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Emin Pazarcı, Kurtulan'a hak verdiğini belirterek, "İlk olarak bir HDP'liye hak verdim. Fatma Kurtulan, Meclis'te 31 Mart ittifakını hatırlatıp, İyi Partililere "O koltuklarda HDP ve PKK'nın verdiği oylarla oturacaksınız" dedi. "Ne diyeceksiniz şimdi buna?" diye de sordu. Yok ki! Söyleyecek söz, verecek cevap yok ki" dedi.

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Aynı soruyu CHP'liler sorarsa...

Pazarcı açıklamasını söyle sürdürdü:

HDP'li Fatma Kurtulan'a hak verdiysem eğer; "Tencere dibin kara muhabbetini" görmediğim sanılmasın. O, İyi Partililere "Bizim sayemizde kazandınız" dedi. Şimdi CHP'liler de kalkıp "Biz olmasaydık Meclis'e giremez ve bu konuşmayı yapamazdın" derlerse ne cevap verecek?