0553 313 94 23

Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?

Yazar Emin Pazarcı, dün TBMM'de, HDP'li Fatma Kurtulan ile İYİ Partili Ağırailoğlu arasındaki gerilime ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:04
Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?

Emin Pazarcı, Mecliste HDP'li Fatma Kurtulan'ın İYİ Parti'yi hedef alarak 'Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır' açıklamasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Emin Pazarcı, Kurtulan'a hak verdiğini belirterek, "İlk olarak bir HDP'liye hak verdim. Fatma Kurtulan, Meclis'te 31 Mart ittifakını hatırlatıp, İyi Partililere "O koltuklarda HDP ve PKK'nın verdiği oylarla oturacaksınız" dedi. "Ne diyeceksiniz şimdi buna?" diye de sordu. Yok ki! Söyleyecek söz, verecek cevap yok ki" dedi.

Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı

Aynı soruyu CHP'liler sorarsa...

Pazarcı açıklamasını söyle sürdürdü:

HDP'li Fatma Kurtulan'a hak verdiysem eğer; "Tencere dibin kara muhabbetini" görmediğim sanılmasın. O, İyi Partililere "Bizim sayemizde kazandınız" dedi. Şimdi CHP'liler de kalkıp "Biz olmasaydık Meclis'e giremez ve bu konuşmayı yapamazdın" derlerse ne cevap verecek?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:04
  1. HDP
  2. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan’ın çağrısına uzmanlardan destek solculardan köstek! "Karma eğitim insan fıtratına aykırıdır"
    1. Erdoğan’ın çağrısına uzmanlardan..
    2. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    3. Diyet programı uygulayan çocuk nasıl..
    4. GÜNCELLEME - Japonya'da şiddetli..
    5. ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı..
    6. Antalyalı yatırımcı Baltıklara açılıyor
    7. Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    8. Terör operasyonunda 7 gözaltı!..
    9. Işıl Özgentürk'e "başörtülüleri..
    10. Akıncı Üssü davası
    11. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    12. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    13. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    14. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    15. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    16. Memur-Sen Öner’e emanet
    17. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    18. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    19. "15 Temmuz'u Anlamak" Paneli
    20. Tekirdağ’da Zıpkınla Balık Avı..
    21. Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano..
    22. KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı..
    23. FETÖ’den yargılanan tarihçi yazar..
    24. Başkan Şerifoğulları, “Kapalı kapılar..
    25. ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesi..
    26. Filistin Esirler Komitesi'nden "İsrail..
    27. Ahmet Hamdi Tanpınar Yarışması..
    28. "BM'nin açıkça özür dilemesi gerekir"
    29. Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası: 3..
    30. Ankara ile Moskova belediyeleri..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!