Emin Pazarcı açıkladı! Yunanlılar 23 yıl önce bakın ne yapmış
Gazeteci Emin Pazarcı, Yunanlılar tarafından 23 yıl önce 'böcek gibi ilaçlandıklarını' bildirdi.
Gazeteci Emin Pazarcı, 23 yıl önce yaşadığı ilginç olayı paylaştı.
Pazarcı, sosyal medya hesabından, "Bundan tam 23 yıl önceydi... Yunanistan'a girerken otobüslerden indirdiler. T.C Bakanı Aktuna ile birlikte hepimizi böcek gibi ilaçladılar. Selanik yolu boyunca aşağıladılar. İskeçe ve Gümülcine'de yapmadıklarını koymadılar." ifadelerini kullandı.
Emin Pazarcı, sözlerinin devamında ise Yunanlılar için şunları kaydetti:
"Bugün ise Türk korkusuyla titriyorlar!.. Çok şükür."