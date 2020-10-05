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Medya Emin Gürsoy Kuruluş Osman hangi rolde
Medya

Emin Gürsoy Kuruluş Osman hangi rolde

Emin Gürsoy Kuruluş Osman’da hangi rolü oynuyor? Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. ATV ekranlarında 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisine yeni katılan Emin Gürsoy’un kim olduğunu araştırıyor. Emin Gürsoy kimdir, nerelidir? İşte Kuruluş Osman oyuncusu Emin Gürsoy hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:23:00 - 2020-10-05 16:34:27
Emin Gürsoy Kuruluş Osman hangi rolde

Kuruluş Osman yeni sezona 7 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Cüneyit Arkın, Tamer Yiğit gibi yeşilçamın usta oyuncularının yeni sezonda dizide yer alacak. Deli Yürek dizisinde Kuşçu karekterini canlandıran Emin Gürsoy da Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna dahil oldu. Kuruluş Osman sevenleri, Emin Gürsoy'un hangi karekteri oynayacağı merak ediliyor. Emin Gürsoy'un hangi karekteri canlandıracağı yeni sezonun ilk bölümüyle birlikte netlik kazanacak.

Emin Gürsoy kimdir?

Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968’de Denizli Güney’de doğdu. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Emin Gürsoy, Antalya ve Van Devlet Tiyatroları’nda çalıştı. İzmit Şehir Tiyatrosu’nda da görev alarak pek çok oyunlarda yer aldı. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde Sibel filminde Sibel ve Fatma’nın babası karekteri ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. 

Türkiye onu Deli Yürek dizisinde Kuşçu karekteriyle tanıdı. Emin Gürsoy, 2007 yılında Genco dizisinde Sefa rolünü oynadı. Bir Yusuf Masalı, Bozkırda Deniz Kabuğu sinema filminde de rol alan Emin Gürsoy, TRT 1’de yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde Sefer karekterini canlandırdı. 

Emin Gürsoy’un rol aldığı tiyatro oyunları :

2016 - Hıdrellez : Firuze Engin - Van Devlet Tiyatrosu

2013 - Evham : Umut Uğur - (Yönetmen olarak) - Van Devlet Tiyatrosu

Emin Gürsoy’un rol aldığı film ve diziler

 

 

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