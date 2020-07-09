Emin Grup’tan Akit’e ziyaret

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Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binası dün önemli konuklara ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin genç ve başarılı işadamlarından Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret heyetinde, Emin Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda ve Tarım Yatırımları Şirket Müdürü Murat Ergüven de yer aldı. Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Adem Şahin’in de hazır bulunduğu ziyarette, güncel meseleler ele alındı. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Üstün, nezih ev sahipliğinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Karahasanoğlu da Üstün’e iş yaşamında başarılar temennisinde bulundu.