Emin Çölaşan'dan terör sevicilere tokat gibi cevap!

Arapkirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramınız iyi geçti mi? O'nun bayramı iyi geçmedi. Hukuksuz yere tutuklandı. İfadeye çağrılıp, ifadesini verip, yasal süreci beklemek varken, zindanda geçiriyor bayramı. TV'deki bir konuşmasından dolayı. Sırf, faşist linç güruhu öyle istedi diye." ifadelerini kullanarak terör sevici Merdan'a destek verdi.

Arapkirli'nin mesajını alıntılayan Emin Çölaşan ise "Hiç sıkılmadan bunları yazıyorlar." dedikten sonra, tepkisini şöyle dile getirdi:

Bayramı iyi geçmemiş! Apo denilen devlet ve millet düşmanının katlettirdiği on binlerce insanın ailesi her bayram kan ağlıyor. Ona övgüler düzdü, milletin yarasını kanattı diye, yargı lokum ve çikolata mı gönderseydi?



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