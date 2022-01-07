Emin Çölaşan'dan Süper Kupa cehaleti

Hemen hemen her konuda konuşan Sözcü yazarı Emin Çölaşan bu sefer futbola el attı. Emin Çölaşan, 'İlk hedef İmamoğlu' başlıklı yazısında Süper Kupa'nın Katar'da oynanmasını eleştirdi. Futbola açık açık siyaset bulaştırdı ve futbol cahili olduğunu gösterdi.

Emin Çölaşan, Katar'da oynanan Süper Kupa'nın siyaset nedeniyle Arap ülkesinde düzenlendiğini öne sürdü. Türkiye ile Katar arasındaki ilişkileri hedef alan Çölaşan, geçmişte oynanan müsabakaları görmezden geldi.

Çölaşan köşesinde kaleme aldığı yazısında, "Beşiktaş ve Antalyaspor süper kupa maçında mücadele ettiler. Peki ama bu maçı ne özelliği var? Niçin Türkiye’de değil de Katar’da oynandı? Hırsız Katar şeyhinin emriyle acaba bizim takımlara para mı verildi, yol ve konaklama giderleri mi karşılandı, ya da bizim bilmediğimiz başka işler mi oldu? Spor sayfalarındaki haberlerde ve köşelerde dün dahil aradım ama bu soruların yanıtını bulamadım. Onlar sadece golleri veriyordu!" akılalmaz ifadeler kullandı.

Daha önce 3 kez Almanya'da oynanan Süper Kupa maçlarını hatırlamayan ve bu konuda ses etmeyen Emin Çölaşan'ın müsabaka Katar'da oynanmaya başlayınca kafasının dank etmesi dikkatlerden kaçmadı.