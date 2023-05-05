Emin Çölaşan'dan skandal yazı! Bunları yalayacaksın

Karadeniz gazıyla ilgili geçmişte "palavra" ifadesini kullanan, ancak gazın vanalara verilmesiyle birlikte dut yemiş bülbüle dönen Emin Çölaşan, şimdi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Cudi-Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk" müjdesi için "Yine aynı palavra" ifadesini kullandı.

AK Parti'nin devrim niteliğindeki her adımı sonrasında morardıkça moraran, ancak yüzü bir türlü kızarmayan Çölaşan, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Recep Tayyip önceki gün Konya’da muhteşem müjdeyi ((!) milletimize duyurdu.

“Daha önce burada petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladık. Şimdi aziz milletimle yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi-Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk.”

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Muazzam bir müjde! Böylesine muazzam bir müjde (!) valla insana zil taktırıp oynatır, zevklendirip göbek attırır.

(…)

Türkiye’de böyle zengin petrol rezervlerini bulup işletmek hiçbir zaman söz konusu olmadı. Keşke olsaydı…"