Emin Çölaşan'dan büyük skandal! Gör bu kepazelikleri Türkiye

Sözde ulusalcı geçinen Emin Çölaşan, HDP ile ilgili skandal bir yazıya imza attı.

Çölaşan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadına övgüler düzdüğü yazısında, “HDP 'Oylarımız Kılıçdaroğlu içindir' diyebilmelidir. Bunu açıkça söyleyemese bile kulaktan kulağa yaymalıdır. HDP'yi önümüzdeki haftalarda tarihi bir görev bekliyor" dedi.

Çölaşan, ibret vesikası olarak anılacak makalesinde özetle şunları kaydetti:

"(...) HDP, AKP ve CHP'den sonra Meclis'te temsil edilen üçüncü büyük parti…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siz bakmayın Devlet Bahçeli'nin falan afra tafralarına!

HDP'nin milletvekili sayısı MHP'den daha fazla.

Son seçimde aldığı oyların miktarı da MHP'den daha fazla.

★★★

CHP ile HDP arasında dün ilk görüşme gerçekleşti. Yapılan açıklamalarda herhangi bir olumsuzluk yoktu.

Şimdi bizi bu konuda seçim öncesinde nelerin bekleyeceğine kısaca bir göz atalım…

HDP seçime tek başına girdiğinde gerek cumhurbaşkanlığı ve gerekse milletvekili seçimlerinde yüksek bir başarı elde etme olasılığı var mı?

Hele cumhurbaşkanlığında hiç yok.

O halde HDP'nin cumhurbaşkanı adayına verilecek her oy aslında Recep Tayyip'e gitmiş olacaktır.

Oysa HDP seçmeni Tayyip'çi olmaktan uzaktır.

Kendi partisini yeterince güçlü ve iddialı gördüğü takdirde, bu seçimde gidip AKP'ye, ya da MHP'ye oy vermez.

Ya kime vermelidir?

Bu sorunun yanıtını HDP seçmeni kendi kafasında soruşturup bulmalıdır!..

Ve gerçekleri görmelidir.

Eğer memleketin gidişi onu memnun ediyorsa buyursun gitsin, oyunu AKP-MHP ikilisine versin.

★★★

Yandaş medyanın bütün borazanları bugünden itibaren aynı nefesi üflemeye başlayacak!

“Vay efendim bu CHP kimin partisidir, kime hizmet vermektedir. Nasıl oluyor da HDP ile yakın ilişki kurmaya çalışıyor.”

(...) Haksızlıkların, hukuksuz uygulamaların üzerine elbette gitsinler de, bunu Meclis çatısı altında yapsınlar.

Aksi takdirde yeni bir AKP-MHP iktidarına yol vermiş olurlar ki, bütün toplumu birkaç yıl daha geriye savurmuş olurlar.

Bedeli ağır olur ve işin ağırlığı altında hep birlikte eziliriz.

★★★

Milletvekili seçimleri için bir şey diyemem. Zaten bu konuda siyasi tablo henüz ortaya çıkmış değil.

Ama özellikle cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda HDP kesin tavrını kısa süre içerisinde açık seçik ortaya koymalıdır.

“Oylarımız Kılıçdaroğlu içindir” diyebilmelidir.

Bunu açıkça söyleyemese bile kulaktan kulağa yaymalıdır.

HDP'yi önümüzdeki haftalarda tarihi bir görev bekliyor."