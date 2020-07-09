Emin Çölaşan'a çok sert 'Erbakan' cevabı

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın bir köşe yazısında 54. Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hakkında sarf ettiği iftira dolu ve haddi aşan ifadelerine çok sert cevap verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Basın çalışanı gazetecilerin uymayı kabul ettikleri; ‘Basın Ahlak Yasası’nda ifadesini açıkça bulan, “Şeref ve haysiyetlere karşı haksız yayın yapılamaz, kişi ve kurumlar aleyhinde iftirada bulunulamaz” hükmüne rağmen, Çölaşan’ın geçmişte kalemini kendi hür iradesi doğrultusunda değil, 28 Şubat’ın vesayetçi anlayışı tarafından bazı köşe yazarlarına verilen ‘mandate’ kapsamına göre kullanarak, iftira ve nefret söylemleriyle milletin iradesine ipotek koymaya çalışması hala hafızalarda saklı durmaktadır. Söz konusu gazetecilerin görev süreleri sonunda turnusol kâğıdı işlevine tabi oldukları gözlerden kaçmamıştır. Nitekim Emin Çölaşan’a yüklenen görevin bitiminde yazılı basının amiral gemisindeki köşe yazarlığına ibretlik bir şekilde son verildi."

"Esamesi okunmayan bir konuma gelmenin ruh hali içerisinde"

Açıklamada, eski itibarı kalmayan Çölaşan'ın art niyetli köşe yazısının ilgi çekme amaçlı olduğu belirtilerek "Emin Çölaşan’ın, nam-ı diğer '28 Şubat kalemşörü' olarak, Post-Modern darbe anlayışı sonrası meşru gazetecilik arenasında kabul gören fikri yaklaşım ve söylemleri artık hiçbir itibar görmediğinden gazetecilik mesleğinde esamesi dahi okunmayan bir konuma gelmiş olmanın ruh hali içerisinde adeta bir çıkış yolu arayarak kendisine meşruiyet arayışı sevdası içerisinde olduğunu görmekteyiz." ifadesi kullanıldı.

"Kin dolu mesnetsiz ifadeleri Çölaşan'ın düzeysizliğinin göstergesi"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Çölaşan’ın son olarak Erbakan Hocamıza yönelik art niyetli, kin dolu, mesnetsiz ve ağza alınmayacak düzeydeki ifadeleri aslında onun düzeysizliğinin birer göstergesi niteliğindedir.' denilen açıklamada, "Türkiye’nin marka değeri olan, uyguladığı sanayileşme hamlesi ve yapmış olduğu efsane hizmetler şu anda her kesim tarafından daha iyi anlaşılmakta olan Erbakan Hocamız’ı eleştirme cüretini kendisinde bulan bu sakat zihni anlayış ne yazık ki bizlere yeniden dünün olumsuz atmosferini yaşatmaya çalışmaktadır. Bu sakat iradenin karşısında her zaman olduğu gibi, bundan sonra da dimdik duracağımızı ve Türkiye’nin istenilen düzeye gelmesi için ‘Erbakan'ca’ bir duruş ve anlayışla hareket edeceğimizi açıkça ifade etmek istiyoruz. Çölaşan’ı karşımıza muhatap almamak ve kullandığı üslup seviyesiyle kendisine cevap vermemek, Erbakan Hocamız’ın bizlere örnek oluşturan nezaketi ile hareket etmek kendisine verilebilecek en güçlü cevap niteliğindedir."

Çölaşan hakkında manevi tazminat davası

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın talimatı ile avukatı Burhan Asaf Şafak Çölaşan’ın yazısında Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın aziz hatırasına, kişiliğine ve manevi şahsiyetine yönelik hakaretamiz ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Emin Çölaşan aleyhine manevi tazminat davası açıldığı öğrenildi.