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Gündem Emin Çölaşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Emin Çölaşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Emin Çölaşan, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısına da tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 13:51:00 -
Emin Çölaşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

2023 seçimleri için Millet İttifakı halen bir isim üzerinde anlaşamadı. Ancak CHP’nin aday göstermek istediği isim için önemli bir açıklama geldi. CHP yandaşı Sözcü yazarı Emin Çölaşan, partinin cumhurbaşkanı adayını duyurdu.

Bugünkü yazısında, “2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu.” diyen Çölaşan, şunları yazdı:

Ortada başka bir seçenek yok…

Onun “Şöyle yapacağım, bunu yapacağım, hesap soracağım” sözleri bu gerçeğin somut göstergeleri.

Zira son zamanlarda sürekli olarak tekil konuşmaya başladı.

Kemal Bey “Yapacağız, düşünüyoruz” gibi çoğul söylemlerini bir süredir rafa kaldırmış durumda.

Bunun anlamı şudur:

“Aday ben olacağım.”

Kılıçdaroğlu’na helalleşme tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun buram buram prim kokan “Helalleşme turu” safsatasına CHP medyası bile karşı çıktı. Yazısının devamında Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösteren Çölaşan, “Şimdi Kemal Bey büyük bir sürpriz yaptı ve durup dururken “Helalleşme” çağrısında bulundu. Acaba kiminle, hangi kesimle? Elbette ki Cumhuriyet tarihinin her aşamasında CHP'nin her zaman karşısında yer alan, en büyük dayanağı İslam ve din sömürüsü olan sağ kesimle! O zaman bir soru daha sormak gerekir: Böyle bir çağrıya gerek var mıydı? Bence yoktu. Peki neden gerek duydu? Bilmiyorum ve anlayabilmiş değilim.” ifadelerini kullandı.

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